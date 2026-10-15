Segui la cronaca delle squadre italiane impegnate in Europa. Il Milan ospite del Salisburgo in Europa League

Redazione VN
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Su Violanews la cronaca LIVE delle partite delle squadre italiane impegnate in Europa. Alle 18:45 il Milan scende in campo in Austria contro il Salisburgo in Europa League.

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