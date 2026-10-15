Lorenzo Amoruso è stato ospite al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:

"Spero che Vanoli abbia sportivamente torturato i ragazzi per l'approccio di Genova. Si è visto nel secondo tempo, che se fossi partito con la marcia giusta, avresti vinto. Ora ti ritrovi con una gara complessa contro il Como, dove serve essere perfetti. In questo momento non riesco a fare i calcoli, capire cosa non riesce a scattare nei giocatori. Può essere davvero di tutto, anche nel riscaldamento, qualsiasi cosa. Ormai è una costante quella di partire male, non può essere un caso. Vorrei vedere qualcuno che prende un'iniziativa seria, non prendere e saltare tutti. Valdepenas difensivamente abbiamo capito che ha delle lacune, e Gnonto è stato schierato per aiutarlo. Col Como mi aspetto Viery, e poi vedremo."

Il Como: "Domenica non puoi pensare di aspettarli, devi aggredire il Como. Nella testa della società c'era la sicurezza di investire sui giovani. Tolto Beto, i soldi sono stati investiti su giocatori di talento. Non puoi bocciare Oulai, anche per il morale, tra l'altro credo che il Como possa essere un avversario ideale per lui. Vanoli pensava che questa squadra fosse più matura, perché non c'è una spiegazione normale per l'approccio di Genova. La maggior parte dei talenti arrivati non sono stati confermati nelle loro squadre. Se vuoi diventare protagonista c'è solo il campo, non i social. Devi tirare fuori quello che hai dentro, la voglia di metterti in discussione. La Fiorentina non può permettersi di aspettare nessuno, nemmeno i giovani. Oulai non giocava trequartista, andava a pressare alto il riferimento del Genoa, ma non giocava trequartista. In difesa c'è da trovare equilibrio, siamo una barzelletta dopo questo inizio di stagione"