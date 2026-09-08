La Lazio, reduce dalla sofferta vittoria di Udine, ha ufficializzato un nuovo colpo in entrata dal mercato degli svincolati
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La Lazio piazza un nuovo colpo per la propria difesa. Il club biancoceleste ha ufficializzato l’arrivo di Diogo Leite, difensore portoghese classe 1999, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l’Union Berlino lo scorso 30 giugno 2026.
Il giocatore ha firmato con la Lazio un contratto biennale, con un’opzione per estendere l’accordo di ulteriori due stagioni.
Un vecchio obiettivo della Fiorentina
L’approdo di Leite nella Capitale riporta alla memoria un interesse concreto della Fiorentina. Il difensore portoghese era infatti finito sui radar viola nell’estate 2025, quando rappresentava un profilo particolarmente interessante anche in virtù della situazione contrattuale.
La Fiorentina aveva valutato Leite come possibile occasione per rinforzare il reparto arretrato, ma alla fine l’operazione non si concretizzò.
A distanza di un anno, dunque, il portoghese cambia campionato e approda in Serie A, ma non a Firenze: sarà la Lazio a puntare sulle sue caratteristiche.
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