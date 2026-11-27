La Curva Nord dell'Udinese lancia un appello ai tifosi in vista della sfida con la Fiorentina: obiettivo riempire lo stadio e conquistare la vittoria.
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La sfida di domenica a Udine mette di fronte due squadre alle prese con un momento complicato della stagione. In vista dell'arrivo della Fiorentina, anche la tifoseria bianconera ha deciso di mobilitarsi per spingere la squadra verso una vittoria davanti al proprio pubblico.
La Curva Nord chiama a raccolta i tifosiDopo il pareggio conquistato sul campo del Bologna, l'Udinese vuole sfruttare il prossimo impegno casalingo per ritrovare i tre punti. Una partita particolarmente importante per i friulani, che avranno l'occasione di rilanciarsi proprio contro la formazione viola. Per questo motivo, la Curva Nord Udinese 1896 ha lanciato un appello attraverso i propri canali social, invitando tutto il pubblico bianconero a riempire lo stadio e a sostenere la squadra per l'intera durata dell'incontro.
Il comunicato della Curva Nord
Il pareggio di Bologna ha indicato la direzione da seguire. Adesso dobbiamo proseguire tutti insieme su questa strada. Domenica allo Stadio Friuli arriva la Fiorentina: vogliamo conquistare i tre punti! Squadra e tifoseria devono essere unite, un unico corpo per tutti i novanta minuti. Serviranno passione, sostegno continuo e determinazione su ogni pallone. Riempiamo lo stadio, facciamo sentire la nostra voce e accompagniamo i nostri colori verso il successo. Un solo popolo, una sola fede e un unico traguardo: vincere. (QUI SOTTO IL POST)
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