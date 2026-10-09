Il tecnico del Monza parla del mancato utilizzo del difensore da parte della Nazionale

Redazione VN
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Il tecnico del Monza Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa in vista del match che i brianzoli giocheranno contro la Lazio. Juric ha parlato anche di Kouadio, convocato in nazionale ma mai utilizzato:

Per me ha perso tempo. Ok, è stato convocato, è stato là, ma sono due settimane e mezzo di lavoro nelle quali potevamo usarlo meglio. Per lui sicuramente avvicinarsi alla Nazionale è una grande cosa, ma avrei preferito che stesse con noi se non doveva giocare
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