Il tecnico del Monza parla del mancato utilizzo del difensore da parte della Nazionale
VIDEO - Vanoli: "A Pongracic sarebbe servito di più stare qua, ha giocato poco"
Il tecnico del Monza Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa in vista del match che i brianzoli giocheranno contro la Lazio. Juric ha parlato anche di Kouadio, convocato in nazionale ma mai utilizzato:
Per me ha perso tempo. Ok, è stato convocato, è stato là, ma sono due settimane e mezzo di lavoro nelle quali potevamo usarlo meglio. Per lui sicuramente avvicinarsi alla Nazionale è una grande cosa, ma avrei preferito che stesse con noi se non doveva giocare
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Vanoli: "Stop Atta, come stanno Mastantuono e Goncalves. Ranieri è la Fiorentina"
Interviste
Dragusin, l'agente: "Almeno due anni alla Fiorentina, poi un top club"
Radio e tv
Bocci: "Atta il giocatore più forte acquistato, ma non capisco una cosa"
Probabili formazioni
Genoa-Fiorentina, probabili formazioni: Mastantuono o Gnonto? Dubbio trequarti
Radio e tv
Amoruso: "Atta forse ha lavorato troppo in queste settimane. Formazione? Vi dico"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti