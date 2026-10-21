"Ogni tanto sto al gioco e lucido nell'accettare il commento degli altri"

Redazione VN
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In casa Juventus continuano a circolare voci di una panchina traballante e di possibili traghettatori o nuovi allenatori. Alla vigilia della gara di Europa League contro il Rennes, Luciano Spalletti ha così commentato:

Ho imparato ad essere equilibrato, ogni tanto sto al gioco e lucido nell'accettare il commento degli altri, qualsiasi esso sia, e a volte non aspetto nemmeno commento e vado a tentare di reagire perché mi piace fare così, ormai non siamo in discussione o siamo a tempo a fare questa professione, siamo alla fine primo tempo perché non si aspetta neanche più la fine della partita.
Juventus Press Conference

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