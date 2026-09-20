Cosa è successo nel momento di raccoglimento per Mazzola allo Juventus Stadium

Redazione VN
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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Bruttissima figura da parte dei tifosi della Juventus durante il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola prima del fischio d'inizio della gara allo Stadium contro l'Atalanta. Secondo quanto raccontato da Dazn, alcuni componenti della curva della Juventus hanno inneggiato a Scirea e Agnelli, voltandosi durante il momento di raccoglimento per a scomparsa dell'ex leggande dell'Inter.

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