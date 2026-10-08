Inter, tegola Curtis Jones: risentimento muscolare e circa tre settimane di stop. Potrebbe saltare anche la sfida contro i viola.
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Arrivano brutte notizie da Milano, lato nerazzurro. L’ex Liverpool Curtis Jones, acquistato dall’Inter nella sessione estiva di mercato per una cifra di 35 milioni, ha riportato un risentimento muscolare nel corso dell’ultima sessione di allenamento.
Dalle prime indiscrezioni, si parla di circa tre settimane di stop. Chivu dovrà sicuramente fare a meno dell’inglese nella sfida di sabato contro il Parma, nella quale il centrocampista era in lizza per un posto da titolare. Qualora venissero confermate le tre settimane di stop, potrebbe essere a rischio la sua presenza anche nella partita contro i Viola, in programma domenica 25 ottobre (tra 17 giorni, meno dei 21 di cui si legge).
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