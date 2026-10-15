Pessime notizie in casa Inter per quanto riguarda le prossime partite: il capitano e leader assoluto della squadra, Lautaro Martinez, questa mattina si è sottoposto a esami per capire l'entità dell'infortunio. Questo il comunicato nerazzurro:

Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.