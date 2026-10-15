L'Inter perde un titolare inamovibile: salterà anche la sfida con la Fiorentina
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Pessime notizie in casa Inter per quanto riguarda le prossime partite: il capitano e leader assoluto della squadra, Lautaro Martinez, questa mattina si è sottoposto a esami per capire l'entità dell'infortunio. Questo il comunicato nerazzurro:
Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.
L'attaccante argentino, con grandi probabilità, farà rientro dopo la sosta e dunque salterà anche la sfida del 25 ottobre, ore 12:30, a San Siro contro la Fiorentina.
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