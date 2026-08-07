VIDEO Sky - Piccoli, Pellegrino e Kean: il domino in attacco per la Fiorentina

Il futuro di Noa Lang resta uno dei temi caldi del mercato estivo. L’esterno olandese, rientrato al Napoli dopo l’esperienza in prestito al Galatasaray, è al centro dell’interesse di diversi club e nelle ultime ore sarebbe emersa una nuova importante pista.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, l’Ajax avrebbe intenzione di riportare Lang ad Amsterdam. Il dirigente dei lancieri Jordi Cruijff avrebbe già preso contatti con l’entourage del giocatore per manifestare l’interesse del club e chiedere tempo in attesa della proposta ufficiale da recapitare al Napoli.

Il club olandese sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta da circa 25 milioni di euro più bonus per convincere la società azzurra a lasciar partire il classe 1999. Una cifra che potrebbe rappresentare una base importante per aprire una trattativa.

E la Fiorentina?

Nelle scorse settimane il nome di Lang era stato accostato anche alla Fiorentina. L’esterno era stato infatti proposto al club viola come possibile rinforzo per il reparto offensivo, alla ricerca di giocatori capaci di alzare il livello sulle corsie esterne nel sistema di gioco di Fabio Grosso.

La pista Fiorentina, tuttavia, non era mai stata considerata una priorità assoluta: il profilo dell’olandese era stato valutato, ma senza un’accelerazione concreta da parte della società viola.