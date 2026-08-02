Il Como si sfila definitivamente dalle potenziali pretendenti a Dodò. Negli scorsi giorni anche il club lombardo si era inserito nella corsa al terzino brasiliano ma nella giornata di oggi ha chiuso per Yan Couto dal Borussia Dortmund. Il trasferimento dell'ex Girona ai lariani è ormai questione di ore ma ha vissuto settimane tra alti e bassi. Nella giornata di oggi la trattativa si è sbloccata definitivamente.

Per Dodò ancora nessun interesse concreto, dall'Italia e dall'estero. Sebbene la sua posizione sia in bilico da ormai un anno e il rinnovo di contratto - in scadenza a giugno 2027 - ormai naufragato, l'ex Shakthar resta per ora in viola, in attesa di una sistemazione. Con Joao Mario in dirittura d'arrivo, difficile che la Fiorentina possa trattenerlo. Ma chi lo prenderà?