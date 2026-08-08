Il Como si prepara alla cessione di Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Atlanta United segue l'attaccante del Como, che in questa sessione di mercato ha già avuto richieste da club degli Emirati Arabi, dall'Arabia Saudita, dal Messico e dal Deportivo A Coruña in Spagna. Resta perciò da valutare se Morata deciderà di accettare la destinazione statunitense.

Adesso con uno slot libero, il Como si tufferà alla ricerca di un attaccante. Nelle scorsa settimane il nome di Kean era molto vivo in orbita Como, chissà non possa tornare in voga in questi giorni, nonostante la Fiorentina non se ne voglia privare. Un altro nome è quello di Joshua Zirkzee