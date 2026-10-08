L'agente di Luca Ranieri sul rinnovo del suo assistito
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Mario Giuffredi, agente di Luca Ranieri, ha espresso la propria felicità in merito al rinnovo del giocatore. Queste le sue parole in un post pubblicato su Instagram:
Le avventure condivise con passione e impegno vivono sia di tormenti che di gioie, ciò che conta é non perdere mai la propria strada, andare avanti con convinzione. Sono felice del rinnovo di Ranieri con la Fiorentina fino al 2029, un obiettivo voluto e meritato da Luca.
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