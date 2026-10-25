Le parole dell'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, sugli obiettivi stagionali dopo il successo con il Venezia
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L'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, al termine della vittoria contro il Venezia, ha parlato in conferenza stampa della prova svolta e dell'obiettivo finale da raggiungere, ossia la salvezza. Queste le sue parole:
Grande sofferenza nel secondo tempo, grande sofferenza negli ultimi 25-30 minuti contro la Fiorentina, ma per salvarsi bisogna anche saper soffrire. Bisogna giocare meglio di così nel secondo tempo. Abbiamo concesso un paio di occasioni ma una di testa di un loro giocatore solo completamente in aria è quella più grave, perché prendere gol così dopo aver lottato come abbiamo fatto sarebbe stato una pugnalata. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo ci siamo abbassati, non siamo più riusciti a spingerli via, a pressarli, a ripartire.
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