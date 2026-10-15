De Rossi prima della Roma: "La vittoria con la Fiorentina ci dà fiducia, ora continuiamo su questa strada."

Redazione VN
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Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Roma tornando anche con la gara contro la Fiorentina:

Come stanno i ragazzi dopo la Fiorentina? Li ho visti bene. Hai usato la parola giusta: fiducia. Abbiamo parlato di tante cose a cui aggrapparsi quando non arrivano risultati ma mancava un’iniezione di fiducia. Torni e lavori con uno spirito diverso. Il nostro lavoro lo abbiamo fatto anche quando i punti non arrivavano però è ovvio che ora si lavori un pizzico di fiducia in più. La strada davanti a noi è lunga ma abbiamo dimostrato di fare cose abbastanza buone
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