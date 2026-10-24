Il pronostico del centrocampista del Frosinone sulla stagione
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Romano Schmid, centrocampista del Frosinone, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sul campionato della squadra di Alvini:
Con Alvini gli allenamenti più duri della mia vita. Corriamo tantissimo, a lungo e duramente. Io sono arrivato tardi e nella prima settimana pensavo "Ma cos'è, precampionato?".
1% di possibilità di qualificarsi in Europa?
Si, c'è un 1%. Se dici di no, non hai la mentalità giusta: nel calcio tutto è possibile.
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