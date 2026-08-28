Cesc Fabregas ha parlato di Kean e Ricci alla vigilia del Napoli, spiegando il progetto del Como e la necessità di costruire una rosa equilibrata.
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In vista della sfida di domani contro il Napoli, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa anche degli ultimi movimenti di mercato, soffermandosi sugli arrivi di Moise Kean e Samuele Ricci.
Se sono soddisfatto di Kean e Ricci? L'obiettivo è costruire una squadra equilibrata, nella quale ogni giocatore possa essere utilizzato e possa dare il proprio contributo in qualsiasi momento. Quest'anno saremo costretti a fare tante rotazioni. Ho giocato per diversi anni la Champions League e so quanto sia importante e impegnativo questo tipo di percorso. Noi siamo ancora una squadra inesperta sotto questo punto di vista. Non posso dire oggi se saremo a posto con 20 o 25 giocatori. Partiamo con un'idea, poi vedremo come andrà e quali saranno le esigenze. Tra due o tre anni questa esperienza potrà renderci più preparati. È un processo accelerato e, a volte, non è semplice capire come affrontare situazioni nuove. Per questo dobbiamo rimanere sereni e tranquilli.
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