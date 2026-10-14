Le scelte di Cesc Fabregas in Champions League con un occhio al campionato
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Cesc Fabregas fa i calcoli in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 15:00 al Franchi. Stasera il Como è impegnato in Champions League contro il Feyenoord ma gli occhi sono puntati anche sul campionato.
Queste le parole di Fabregas ai microfoni di Sky:
La nostra lista Champions è limitata. Addai, Caqueret e Kean non possono giocare e dobbiamo fare dei cambiamenti e prepararci anche per la Serie A. Vediamo come va oggi. L'abbiamo provata in base a come difendono loro.
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