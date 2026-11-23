Il Como di Cesc Fabregas ha dimostrato di non avere timori riverenziali in Champions League. Un'idea di calcio perseguita dal tecnico spagnolo, che in conferenza stampa ha voluto elogiare un proprio collega, Massimiliano Alvini:

"Faccio come Alvini contro il Milan, vado avanti con le mie idee. Mi piace avere stabilità, sapere controllare tutto anche se è difficile. Oggi voglio continuare a sentire che Alvini è un grandissimo allenatore, questo è identità e coraggio, anche se ha perso 5-1. Quando perdi sei scarso, quando vinci un fenomeno. Bisogna avere equilibrio."