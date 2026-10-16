Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, sulla sfida contro la Fiorentina
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Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo allenatore Davide Nicola, subentrato all'esonerato Stroppa. Le sue parole sulle gare precedenti:
Devo ringraziare Stroppa ed al suo staff per il grandissimo impegno, passione e determinazione che hanno messo nella grandissima cavalcata che ha portato alla promozione in A, che rimarrà per sempre nella storia. Decisione sofferta, ma non istintiva. Una decisione ragionata.
Le partite
Prima della sosta avevamo fatto dei passi indietro contro Fiorentina e poi Atalanta, per questo la scelta di Davide Nicola, che stimo molto come allenatore e come uomo. Ha l'esperienza che serve per questa categoria. Nella scelta abbiamo guardato il suo curriculum, con tante esperienze positive, ma soprattutto al presente e a ciò che serve alla squadra per fare bene.
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