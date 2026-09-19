Il Venezia perde ancora, in casa, contro la Lazio di Gennaro Gattuso, sorpresa di questa parte iniziale di stagione, con i biancocelesti che volano al primo posto della classifica (insieme a Roma ed Inter). Un 2-0 che lascia i lagunari all'ultimo posto della graduatoria, con 0 punti. Ed ecco che allora, anche in vista della sosta per le Nazionali, il club veneto sta seriamente pensando di cambiare guida tecnica, sollevando dall'incarico il tecnico che l'ha riportato in Serie A, Giovanni Stroppa.

"Fossi nella società non mi esonererei, contro la Lazio abbiamo perso per colpa di due tiri in porta in tutta la partita", ha detto lo stesso allenatore. Ma il Venezia ci sta pensando eccome all'esonero, con Roberto D'Aversa come primo nome sulla lista secondo tuttomercatoweb.com. Il tecnico reduce da una salvezza tranquilla con il Torino avrebbe già dato la propria disponibilità ad entrare in corsa sulla panchina lagunare per risollevare le sorti veneziane.