Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce, valida per la decima giornata di campionato, e ha fatto un riferimento al successo per 2-1 contro la Fiorentina qualche settimana fa:

Secondo me tanto lo fa la testa un pochino, perché a volte le gambe vanno un po’ piano anche per la paura, perché quando sei a un punto un pochino ti tremano. Non è stato proprio il nostro caso perché la partita che abbiamo giocato secondo me meglio dal punto di vista proprio calcistico è stata quella contro la Fiorentina. Nel primo tempo contro la Fiorentina ho visto cose buone e lì abbiamo iniziato essendo ultimi o penultimi. Ma è tutto un insieme di cose. Sicuramente la condizione fisica la prendi grazie a giocatori fisici che puoi mettere in campo.