Dopo la vittoria sulla Fiorentina, i liguri hanno ottenuto altri 9 punti

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS ATALANTA

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Così Daniele De Rossi in sala stampa dopo la vittoria del suo Genoa, la terza consecutiva, in casa del Lecce:

Sono felicissimo per la prestazione dei ragazzi, temevo che saremmo arrivati qui un po' sazi dagli ultimi bei risultati ed invece abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo ancora tantissima fame, siamo a pari punti con squadre che fino a poco fa vedevamo lontanissime. Cosa è successo nelle ultime settimane? Ho lavorato mentalmente e tatticamente, ma lo avevo fatto anche ad inizio campionato, non serve allenare le teste di questi ragazzi, tutti i miei giocatori hanno un grande cuore.
Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie A

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