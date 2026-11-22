Il nuovo tecnico del Sassuolo analizza la sconfitta patita per mano del Genoa di De Rossi
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Così Roberto D'Aversa, nuovo tecnico del Sassuolo, in conferenza stampa dopo il match perso contro il Genoa:
Il perché di tutti questi gol subiti a squadra schierata? Analizzeremo i gol subiti a mente fredda e capiremo dove abbiamo sbagliato contro il Genoa, di sicuro si tratta di reti arrivate in modo diverso rispetto ad esempio alle partite con Fiorentina e Roma. Certamente non sono felice di questo, mi dovrebbero rinchiudere se lo fossi. Sono certo che questo gruppo abbia tutte le qualità utili ad uscire da questa situazione, senza dimenticare però che le qualità tecniche non sono tutto in Serie A.
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