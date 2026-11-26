Focus sulle condizioni dell'attaccante dei friulani: Keinan Davis ci sarà contro la Fiorentina? Il piano dell'Udinese
VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery
L’Udinese prosegue il cammino di avvicinamento alla sfida con la Fiorentina tenendo sotto stretta osservazione le condizioni atletiche del gruppo. Sulla panchina friulana, Paolo Zanetti punta a dare solidità al lavoro iniziato nelle scorse settimane, ma deve fare i conti con qualche assenza che restringe il ventaglio delle scelte. I reparti più condizionati sono l’attacco e la difesa, zone del campo in cui poter contare su tutti gli effettivi peserebbe parecchio.
Davis, Bertola e Gueye: i punti interrogativi dall'infermeriaIl caso principale resta quello di Keinan Davis. L’attaccante inglese fa ancora i conti con un problema muscolare e la sua disponibilità contro i viola resta incerta. Considerata la ricaduta delle settimane precedenti, lo staff preferisce procedere con calma, senza forzare il rientro per evitare una nuova battuta d’arresto. Bertola e Gueye non ci saranno.
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