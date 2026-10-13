Il Bologna di Palladino perde per infortunio un giocatore importante: si tratta di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra
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Pessime notizie in casa Bologna sul fronte infermeria. La società emiliana ha confermato l'esito degli accertamenti clinici a cui si è sottoposto Riccardo Orsolini dopo il problema fisico riscontrato nelle ultime ore.
L'esito degli esami e i tempi di recupero
Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'esterno offensivo rossoblù dovrà rimanere ai box per circa tre settimane.
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