Il Bologna di Palladino perde per infortunio un giocatore importante: si tratta di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra

Redazione VN
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Pessime notizie in casa Bologna sul fronte infermeria. La società emiliana ha confermato l'esito degli accertamenti clinici a cui si è sottoposto Riccardo Orsolini dopo il problema fisico riscontrato nelle ultime ore.

L'esito degli esami e i tempi di recupero

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'esterno offensivo rossoblù dovrà rimanere ai box per circa tre settimane.

Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27

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