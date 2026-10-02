Il dg della Juventus si è espresso sulle ambizioni del club bianconero
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L'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato della stagione del club bianconero a la sala Filarmonica di Trento in occasione del Festival dello Sport:
I problemi della Juventus di questi anni? Sono arrivato da poco e son partito da quello che c’era. Nel limite del possibile, volevamo cambiare più giocatori possibili. Avremmo potuto farne di più? Forse. Man mano sto capendo quali sono le aree dove si può migliorare. L’esperienza mi aiuta ad accelerare i tempi.
Le ambizioni
Quello che conta è vincere, però devi anche capire come farlo. Si parla sempre di quarto posto, questo perché è diventato più business che calcio: se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. Noi non ci accontentiamo, l’obiettivo di tutti noi è quello di vincere. Sappiamo da dove siamo partiti e cosa stiamo facendo, dobbiamo voler ottenere qualcosa di straordinario grazie ai sacrifici da parte di tutti.
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