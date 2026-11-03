Le parole della dirigenza bianconera a pochi giorni della Fiorentina

Redazione VN
Pablo Pinones-Arce

VIDEO VN - P. Arce: “Dietro lavoriamo bene, ma oggi abbiamo preso due gol stupidi”

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A margine dell'assemblea degli azionisti in casa Juventus, il dirigente Giovanni Carnevali ha ripsosto ad una domanda sul tecnico Luciano Spalletti, a pochi giorni dal match contro la Fiorentina:

La Juve deve tornare a vincere. Servono programmazione e unità. Dobbiamo ritrovare entusiasmo e senso di appartenenza. Spalletti? È il nostro allenatore, lo sosteniamo
US Sassuolo Calcio v Juventus FC - Serie A

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