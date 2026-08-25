Le ultime novità sul movimenti di mercato con focus sul nostro massimo campionato
VIDEO - Ma Oulai? Grosso: "Non lo vedo solo come vertice basso"
Sessione estiva
È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo scopo di rinforzare i rispettivi organici in base ai dettami degli allenatori, vecchi o nuovi.
Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
VN - Kean, ecco la seconda offerta del Como. La Fiorentina che fa?
Live
Il corteo per il Centenario è arrivato in Piazza della Signoria
Calciomercato
Pedullà: "40 milioni per Kean? La Fiorentina chiede di più"
Calciomercato
VN - Poku, niente Fiorentina: va in Turchia da Italiano! Cosa è successo
Radio e tv
Borghi: "Viola, lo schiaffo meglio subito. Ma riviste fragilità del passato"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti