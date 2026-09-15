Il Bologna non ha iniziato il campionato come si aspettava. Quattro partite, tre sconfitte e un pareggio (contro il Sassuolo). Secondo quanto riporta Matteo Moretto, i risultati fin qui maturati dalla squadra rossoblù hanno aperto a tanti interrogativi sulla posizione di Domenico Tedesco. La sua panchina, infatti, sarebbe a rischio con la società che si sta prendendo del tempo per riflettere.

Il Bologna, nella prossima partita, affronterà il Torino. Non è da escludere che quella contro i granata sia già una sfida decisiva per il futuro del tecnico.