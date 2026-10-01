Matteo Darmian è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bologna. Il club rossoblù avrebbe raggiunto l’intesa con l’entourage dell’ex Inter, che nelle ultime settimane ha già iniziato ad allenarsi con la squadra di Palladino per sopperire all’assenza di Emil Holm, fermato da un infortunio.

L’esterno firmerà un contratto con il Bologna valido fino a giugno 2027, con un’opzione che potrebbe estendere il rapporto per un’ulteriore stagione, fino al 2028. Un rinforzo di esperienza per la fascia destra, in vista dei prossimi impegni della formazione emiliana. Lo riporta Fabrizio Romano.