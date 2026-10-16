VIDEO - Parte oltre l'ultimo uomo e segna: gol buono grazie alla "Legge Wenger"

Rafa Benitez ha parlato in un'itervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dove ha commentato le sconfitte europee di Napoli e Como:

Non è semplice venirne fuori dal confronto con il Villarreal e con il Feyenoord, avversari di corsa e di organizzazione. Il Napoli stava andando sullo 0-2, con la traversa di Hojlund, e si è trovato sotto incredibilmente. Il Como non è riuscito a fare ciò che sa, ma sono sintomi passeggeri