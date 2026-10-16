Benitez su Napoli e Como KO in Europa: "Villarreal e Feyenoord organizzati, ma per le italiane sono solo sintomi passeggeri".

Redazione VN
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Rafa Benitez ha parlato in un'itervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dove ha commentato le sconfitte europee di Napoli e Como:

Non è semplice venirne fuori dal confronto con il Villarreal e con il Feyenoord, avversari di corsa e di organizzazione. Il Napoli stava andando sullo 0-2, con la traversa di Hojlund, e si è trovato sotto incredibilmente. Il Como non è riuscito a fare ciò che sa, ma sono sintomi passeggeri
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