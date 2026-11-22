Per il tecnico dei bergamaschi il 4-4 contro i Campioni d'Italia rappresenta un punto molto importante
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Al termine di un roboante Atalanta-Inter, gara terminata 4-4, il tecnico dei padroni di casa Maurizio Sarri in sala stampa sottolinea l'importanza di questo pareggio:
Si tratta di un punto meritato e conquistato contro uno dei collettivi più forti d'Europa, può essere la svolta ma servirà una continuità nelle prestazioni. Questa squadra ha un grandissimo potenziale, ma deve lavorare molto per crescere definitivamente e ripeto, con quella continuità che fin qui ci è mancata, possiamo fare bene. De Ketelaere? Abbina qualità e fisicità, potenzialmente può essere inserito tra i migliori che abbia allenato in carriera. Ma anche lui, come l'Atalanta, deve crescere in continuità.
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