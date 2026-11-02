Il commento del tecnico avversario dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Redazione VN
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

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Il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

Parliamo sempre delle stesse cose. Nel calcio l'errore ci può stare, la gara va avanti e si deve stare nella partita. Noi invece quando le cose non vanno diventiamo vulnerabili, questo mi preoccupa. Non c'è la reazione all'errore, questo è il problema. I ragazzi stanno dando tutto, si impegnano e fanno quello che gli chiedo. Mi aspetto di più da me stesso e anche da loro però. Per me il sistema di gioco non è importante, l'importante è non fare errori e se arrivano si deve reagire.
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