L'ultima seduta di allenamento del Napoli, in vista della gara contro la Fiorentina, ha evidenziato alcune problematiche per la formazione partenopea. Zambo Anguissa ha svolto un lavoro differenziato sul campo, proseguendo nel suo programma di recupero. Si aggiunge allo stop anche Leonardo Spinazzola: il terzino ha saltato la sessione a causa di un leggero risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

La sua presenza tra i convocati per la trasferta di Firenze appare in forte dubbio. Con l'assenza del terzino azzurro, Mathias Olivera si candida per occupare la corsia di sinistra nella linea difensiva.