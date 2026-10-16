Napoli, Allegri non si fida del Venezia: "Squadra con qualità che crea tanto. Nicola ha fatto imprese come a Crotone".
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Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato fra il suo Napoli e il Venezia
Nicola è un allenatore che ha fatto bene, salvezza impensabile a Crotone ed altre, è un ottimo allenatore ed allena una squadra che ha 0 punti in classifica ma ha qualità importanti perché crea molto, anche a Bergamo ho visto la partita ed i dati... ha fatto bene. Come con la Fiorentina, pur perdendo.
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