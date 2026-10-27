Massimiliano Allegri accetta la squalifica di 2 giornate. Il tecnico del Napoli si è forse reso conto di essere andato lungo nel post gara della partita contro la Roma, con l'espulsione in campo e poi le frasi di accusa nei corridoi intorno alla sala stampa. Nella conferenza di oggi, alla vigilia del match contro il Monza, Allegri ha detto:

Posso semplicemente dire che stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece che due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due. Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma non essere riuscito a portare a casa i tre punti dopo la buona prestazione. Il resto sono chiacchiere. Dispiace che non sarò in panchina domani e a Torino contro la Juventus, ma tanto chi andrà in panchina farà sicuramente meglio di me. Non ho sentito quello che ha detto Gasperini. Le frasi riportate magari possono essere sbagliate. Voglio che questa cosa sia chiusa, ormai non possiamo cambiare la squalifica e il risultato. Bisogna accettarlo e lavorare.