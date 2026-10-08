L’attaccante della Juventus Nick Woltmade non convince, e non convince neanche in nazionale. È ormai diventato virale l’episodio successo nel corso della sfida tra Germania e Serbia: a 30 minuti dalla conclusione viene servita una palla pulita all’attaccante juventino che, da due metri dalla porta, ha sparato alta l’occasione di rete.

E adesso diventa un caso, nelle apparizioni in veste bianconera non ha di certo brillato. Unica prestazione significativa quella in Europa League, dove è riuscito a fornire anche un assist, ma comunque contro un’avversaria non di certo insuperabile come il Nijmegen, formazione attualmente 11° nel campionato olandese.

Le prestazioni del numero 27 bianconero sono ben lontane da quelle proposte nella stagione 2024/2025 in Bundesliga, annata nella quale riuscì a collezionare 33 presenze, 17 gol e 3 assist tra campionato e coppa. Con i sui 198 centimetri è stato sicuramente scelto per occupare un ruolo di “9 puro”, uno di quelli che occupa e aggredisce l’area di rigore avversaria, ma ancora non lo sta facendo e Spalletti si trova costretto a doverci lavorare sopra.

Intanto, come si legge su gazzetta.it, impazza già il mercato. "Alla Continassa, giocoforza, non possono che avere il radar accesso su ciò che accade altrove sulla questione centravanti che, se irrisolta, non può che togliere peso alle ambizioni più grandi. Così nell’agenda dell’amministratore delegato, e direttore generale, Giovanni Carnevali sono entrati i nomi di Mateo Retegui, oggi nella Saudi Pro League all’Al- Qadsiah e uno dei ragazzi di Spalletti in Nazionale, quello di Folarin Balogun, desideroso di una nuova avventura oltre il Monaco, e quello di Antonio Raimondo, rivelazione della sorpresa Frosinone e di proprietà del Bologna".