Il nuovo stadio di Milan e Inter in San Siro si chiamerà Generali Stadium. L'annuncio è stato dato oggi durante la presentazione del nuovo impianto al Castello Sforzesco di Milano, come riportato dall'Ansa. Lo stadio avrà forma di un catino, posizionato su un podio che lo sopraeleverà. L'esterno avrà forma diagonale e avrà nome della compagnia di assicurazioni italiana ben visibile all'esterno; l'inaugurazione dovrebbe essere nella stagione 2031/32.

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Il nuovo impianto potrà ospitare circadiventando uno degli stadi più grandi d'Italia con un'altezza leggermente inferiore ai 60 metri e un aumento di posti disponibili negli hospitality e sky box che saranno affittabili. La struttura punterà sulla verticalità e sulla facciata verranno installati dei led colorati di rosso e di blu che cambieranno di settimana in settimana in base a chi giocherà in casa tra Milan e Inter. All'interno dello stadio verranno migliorati anche i punti di ristoro, i bagni e anche le persone con disabilità potranno accedere in ogni settore.