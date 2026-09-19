Il difensore di proprietà della Fiorentina ha accusato una sindrome influenzale
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Così Ignazio Abate, nel post-gara di Bologna-Torino 1-1, in conferenza stampa riguardo all'esclusione dal suo undici titolare di Pietro Comuzzo:
Non è stata assolutamente una scelta tecnica, il ragazzo era semplicemente influenzato e non era in condizione di giocare. Su cosa dobbiamo migliorare? La sosta ci aiuterà a capire meglio quale sia il migliore abito per noi. Il rombo a centrocampo può essere una soluzione, già a Firenze aveva funzionato aumentando la nostra pericolosità nella manovra offensiva.
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