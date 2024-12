La continuazione di Fiorentina-Inter pochi giorni prima di Inter-Fiorentina?

Il giorno in cui potrebbero essere giocati i rimanenti 72 minuti di Fiorentina-Inter potrebbe essere, paradossalmente, il 5 febbraio, cioè pochi giorni prima del week end in cui è in programma Inter-Fiorentina valida per la 5° giornata del girone di ritorno! La possibilità, infatti, che il recupero della gara sospesa lo scorso primo dicembre possa tenersi mercoledì 5 febbraio si sta a poco a poco concretizzando, visto che si tratta del primo giorno disponibile per i nerazzurri, nonostante si disputi proprio in quell'infrasettimanale la "prima parte" del turno dei quarti di finale di Coppa Italia, in cui l'Inter è ancora in corsa (presumibilmente scenderanno in campo Atalanta-Bologna e Juventus-Empoli). Inter-Lazio, una delle due restanti due gare dei quarti della coppa nazionale, potrebbe disputarsi il 25 o il 26 febbraio.