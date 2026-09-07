Nel corso della storia centenaria della Fiorentina il ritorno in panchina degli allenatori, nella stragrande maggioranza dei casi, non ha dato risultati positivi
Vinciguerra: "Nascita Fiorentina, l'importanza di Arrigo Paganelli"
Di seguito la lista completa degli allenatori e direttori tecnici richiamati ufficialmente in panchina dalla Fiorentina nel corso della propria storia. In questo elenco non sono stati considerati i cosiddetti "traghettatori" come Luigi Ferrero, Mario Mazzoni e Luciano Chiarugi che, a più riprese, hanno ricoperto il ruolo di guida tecnica della prima squadra della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27
|Allenatore/DT
|1° periodo
|Ritorno
|Guido Ara
|1933-1937
|gen. '46-gen. '47 (eson.)
|Lajos Czeizler (DT)
|1958-mag. '59 (dim.)
|1960-gen. '61 (eson.)
|Ferruccio Valcareggi
|1962-ott. '63 (eson.)
|dic. '84-giu. '85
|Giuseppe Chiappella
|ott. '63-dic. '67 (eson.)
|feb. '78-giu. '78
|Luigi Radice
|1973-74
|ott. '91-gen. '93 (eson.)
|Aldo Agroppi
|1985-86
|gen. '93-apr. '93 (eson.)
|Claudio Cesare Prandelli
|2005-2010
|nov. '20-mar. '21 (dim.)
|Vincenzo Montella
|2012-2015
|apr. '19-dic. '19 (eson.)
|Stefano Pioli
|2017-apr. '19 (dim.)
|lug. '25-nov. '25 (eson.)
|Giuseppe Iachini
|dic. '19-nov. '20 (eson.)
|mar. '21-giu. '21
|Paolo Vanoli
|nov. '25-giu. '26
|set. '26-?
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