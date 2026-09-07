Di seguito la lista completa degli allenatori e direttori tecnici richiamati ufficialmente in panchina dalla Fiorentina nel corso della propria storia. In questo elenco non sono stati considerati i cosiddetti "traghettatori" come Luigi Ferrero, Mario Mazzoni e Luciano Chiarugi che, a più riprese, hanno ricoperto il ruolo di guida tecnica della prima squadra della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27

Allenatore/DT 1° periodo Ritorno Guido Ara 1933-1937 gen. '46-gen. '47 (eson.) Lajos Czeizler (DT) 1958-mag. '59 (dim.) 1960-gen. '61 (eson.) Ferruccio Valcareggi 1962-ott. '63 (eson.) dic. '84-giu. '85 Giuseppe Chiappella ott. '63-dic. '67 (eson.) feb. '78-giu. '78 Luigi Radice 1973-74 ott. '91-gen. '93 (eson.) Aldo Agroppi 1985-86 gen. '93-apr. '93 (eson.) Claudio Cesare Prandelli 2005-2010 nov. '20-mar. '21 (dim.) Vincenzo Montella 2012-2015 apr. '19-dic. '19 (eson.) Stefano Pioli 2017-apr. '19 (dim.) lug. '25-nov. '25 (eson.) Giuseppe Iachini dic. '19-nov. '20 (eson.) mar. '21-giu. '21 Paolo Vanoli nov. '25-giu. '26 set. '26-?