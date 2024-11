La maglia viola lotta e… vince con vigore, per esser di Firenze vanto e gloria!

Contro il Pafos la Fiorentina ha conseguito il 18° risultato utile consecutivo in gare affrontate in maglia viola

La maglia viola sta lottando con vigore più che mai per essere di Firenze vanto e gloria, e non si tratta solo della citazione del celebre testo della Canzone Viola di Enzo Marcacci, ma di un vero e proprio dato statistico. Contro il Pafos la Fiorentina ha, infatti, conseguito il 18° risultato utile consecutivo in gare ufficiali affrontate in maglia viola. Il bilancio si compone di 7 pareggi e 11 vittorie, di cui 7 consecutive