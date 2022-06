Viola in prestito: in 19 pronti a tornare a Firenze. Kouame e Pulgar in partenza

Non solo entrate, la Fiorentina dovrà infatti iniziare a lavorare anche sul fronte delle uscite, sfoltendo una rosa che si arricchirà di 19 giocatori di rientro dai vari prestiti

Sono 19, quasi una rosa al completo, i giocatori pronti a tornare alla Fiorentina dopo i rispettivi prestiti a giro per il mondo. Di questi alcuni potranno diventare contropartite tecniche da utilizzare in alcune trattative, mentre altri potranno essere valutati da Vincenzo Italiano per essere funzionali al gioco viola. Uno dei big di ritorno é sicuramente Erick Pulgar, partito da Firenze nello scorso mercato di gennaio per andare al Galatasaray in cerca di continuità, perché chiuso da Torreira e Amrabat, ma alla fine neanche in Turchia ha avuto molto spazio, non certo quello che avrebbe sperato il club e lo stesso giocatore. Adesso si riparte da zero con una destinazione da trovare, ancora in prestito o a titolo definitivo, sempre che il tecnico viola non decida di trattenerlo. Soluzione che ad ora pare difficile.