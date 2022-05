FOTO – Pulgar saluta e ringrazia il Galatasaray, tornerà a Firenze

Erick Pulgar ha concluso il periodo in prestito vissuto al Galatasaray, il cileno ringrazia il club turco: tornerà a Firenze

Erick Pulgar ha concluso il periodo in prestito vissuto al Galatasaray. Il cileno ha ringraziato il club turco e i suoi compagni in giallorosso, tramite un post su Instagram. Il classe '94 tornerà a Firenze, per aggregarsi al gruppo di Vincenzo Italiano nel ritiro di Moena.