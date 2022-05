Una Fiorentina in prestito: Pulgar, Benassi e tanti giovani

Quanti nomi di rientro dal prestito per la Fiorentina. Da qui partirà il mercato viola in vista della prossima stagione

Come analizzato da Repubblica, i nomi sono tanti. Dall'estero rientreranno Pulgar e Kouamè. Il primo non troverà spazio nella rosa di Italiano con la sua valutazione che si è abbassata molto negli ultimi 2 anni. L'ex Genoa invece sembra già piacere a qualche club, con l'Atalanta pronta a richiederlo nell'operazione Gollini. Da Empoli invece faranno ritorno Benassi e Zurkowski. Due centrocampisti con destini opposti. L'ex Inter non ha mai trovato il giusto feeling con Italiano, mentre il polacco dovrebbe rappresentare l'arma in più del centrocampo della Fiorentina. Potrebbe essere una carta giocabile anche per l'affare Vicario. In difesa tornerà Ranieri da Salerno, pronto a ricoprire il ruolo di vice Biraghi. I vari giovani, Ferrarini, Gori, Dalle Mura, Fruk, Montiel, Lovisa, Niccolò Pierozzi, Cerofolini, Spalluto e Milani saranno valutati e poi girati nuovamente in prestito.