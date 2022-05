Di Marzio: “Gollini-Kouamé si può fare, società al lavoro”. La formula

Atalanta e Fiorentina sono al lavoro per impostare uno scambio a titolo definitivo: Gollini andrebbe a Firenze, Kouamé a Bergamo

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsiAtalanta e Fiorentina sono al lavoro per impostare uno scambio. A Firenze andrebbe il portiere Pierluigi Gollini, mentre a fare il percorso contrario verso Bergamo sarebbe Christian Kouamé. È Gianluca Di Marzio ad aggiungere alcuni dettagli sulla trattativa impostata dai due club. In particolare - scrive il giornalista - si lavora ad operazioni a titolo definitivo. Quest'anno Kouamé ha militato in Belgio, nell’Anderlecht, mentre Gollini nel Tottenham di Antonio Conte. Entrambi faranno rientro nei rispettivi club per fine prestito.