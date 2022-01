Torino-Fiorentina è un rebus: le squadre sarebbero nelle condizioni di giocare

Al momento Torino e Fiorentina hanno 13 giocatori ciascuno negativi

Tuttosport si concentra su Torino-Fiorentina, gara cha sarebbe in programma domenica, il condizionale è più che d'obbligo. Col nuovo protocollo varato ieri dalla Lega Serie A, le due squadra avrebbero 13 giocatori ciascuno (tra cui almeno un portiere) negativi e la gara, sulla carta, potrebbe giocarsi, pena la sconfitta per 0-3 a tavolino e -1 in classifica per chi decidesse di disertare. Nuove regole che, ad oggi, si scontrano contro il muro dell'Asl.