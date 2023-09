Sabiri e il terzo addio problematico. Dopo Ascoli e Genova adesso Firenze

La road map della separazione tra la Fiorentina e Sabiri. La Repubblica riporta di come non sia la prima volta che il marocchino rompe con l'ambiente

A meno di due mesi dal suo arrivo Abdelhamid Sabiriha già salutato Firenze e senza giocare nessuna partita ufficiale. Una soluzione, quella del prestito, che aveva preso campo dopo le tensioni della partita di Marassi con il Genoa. Sabiri dopo essersi scaldato e non essere entrato in campo, una volta finito il match ha espresso tutto il suo malessere a Vincenzo Italiano che non ha apprezzato. Nei giorni seguenti c'è stato il tentativo di ricomposizione e il mercato che vedeva la dirigenza al lavoro nel valutare proposte dalla serie A. Per Sabiri si tratta della terza fuga con rottura con l’ambiente dopo Ascoli e Genova, sponda Sampdoria. Nelle Marche nell’estate 2021, Sabiri chiese di essere ceduto, ma di fronte all’assenza di trattative non rispose alla convocazione iniziale per il ritiro, saltando i primi due mesi di campionato vissuti da fuori rosa. Traumatico anche il divorzio con la Sampdoria: ad aprile, dopo aver perso proprio contro la Fiorentina, al ritorno a Bogliasco il marocchino si rende protagonista di un alterco con dei tifosi che chiedevano maggior impegno sul campo. Ne consegue una rottura con Stankovic e la fuga Germania, isolato. A Firenze l’ultimo episodio controverso di un calciatore con grandi potenzialità. Lo riporta La Repubblica