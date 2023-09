Il Corriere Fiorentino: “Ecco quando si è rotto il rapporto con Sabiri”

Il Corriere Fiorentino dà oggi una sua interpretazione sulla partenza dell'ormai ex centrocampista della Fiorentina Abdelhamid Sabiri. Secondo il quotidiano, infatti, c’era chi lo descriveva già come indolente e poco propenso al sacrificio e chi ne raccontava gli atteggiamenti spesso discutibili sia dentro sia fuori dal campo. Soprattutto, ripensando alla scorsa stagione, quando da Genova arrivavano notizie poco incoraggianti rispetto al suo rapporto con gli allenatori. Con Dejan Stankovic per esempio la rottura (a causa di una sostituzione dopo appena 35 minuti nella partita a Marassi contro la Salernitana) fu totale. «È lui che deve farsi vedere, allenarsi, curarsi, fare la differenza per se stesso e la sua famiglia — spiegò l’ex campione di Lazio e Inter — i dati e l’occhio dicono la stessa cosa: finché non migliora non lo posso schierare, gli farei fare una brutta figura». Frasi che, rilette oggi, assumono ancora maggior significato. Ma il vero punto di rottura, secondo il giornale, è avvenuto in un'occasione in particolare, ovvero quando il marocchino si sarebbe aspettato di partire titolare alla prima di campionato, contro il Genoa, trascorrendo, al contrario, tutti i 90’ in panchina. Da lì il punto di non ritorno. Nessuna scenata e nessuno scontro con Vincenzo Italiano. Semplicemente il marocchino ha reagito nel peggior modo possibile. Si è lasciato sostanzialmente andare e, alla vigilia della trasferta di Vienna, si è chiamato fuori per un (piccolo) fastidio al ginocchio per poi saltare anche la partita col Lecce. Rientrato poi tra i convocati in occasione del ritorno del playoff di Conference League (ma rimasto nuovamente a guardare fino alla fine) prima di San Siro riecco quel dolorino per il quale, ancora una volta, non ha dato la disponibilità al tecnico. Tutto questo mentre la società (nonostante le smentite) trovava l’accordo per il prestito all’Empoli (fatto saltare dal giocatore), col procuratore del giocatore costantemente impegnato nella ricerca di una via d’uscita. Alla fine l’ha trovata nell’Al-Fayha, club arabo che lo ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.